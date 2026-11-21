Чтобы память не подводила даже в старости: нейрофизиолог Бехтерева советовала делать 3 простые вещи

Тренировать память нужно регулярно, иначе спустя короткое время вы начнете многое забывать.

Нейрофизиолог Наталья Бехтерева рассказала о трех простых занятиях, которые укрепляют память и улучшают работу мозга.

Заучивайте наизусть стихотворения или иностранные слова

Каждый день учите 5-10 иностранных слов или заучивайте стихотворения. Сам процесс запоминания – отличная тренировка памяти. Почаще решайте кроссворды: они работают на тренировку ассоциативного мышления, при котором нужно найти взаимосвязь между словом и понятием.

Изучайте что-то новое

Если вы любите читать, попробуйте временно отказаться от любимого жанра и обратить внимание на те, которых раньше вы избегали. Если вы стараетесь удержать в памяти много разрозненной информации, то ваши умственные способности будут работать на всю катушку.

Почаще выбирайтесь на природу

Прогулки в лесу или поездки на реку помогают отдохнуть и перезагрузиться. Новые впечатления вытаскивают человека из привычной среды. К тому же такой отдых снижает стресс, помогает мозгу быстрее переработать информацию, предотвращает апатию и выгорание.