Не герань, а шальная императрица подоконника — лью жижу в ноябре и обеспечиваю бурное цветение круглый год

Как подкормить герань поздней осенью

Пеларгония зимует спокойно, если обеспечить ей свет, прохладу и умеренный полив — без батареи и перелива. Дальше — как это сделать на практике.

Свет и прохлада

Поставьте горшок на южное или восточное окно. Без яркого света побеги вытянутся, а листья побледнеют. Если света мало, включите фитолампу. Для роста хватит 18–20 °C, для отдыха — 12–15 °C. Уберите горшок от батареи: горячий воздух сушит листья и губит цветочные почки.

Полив

Зимой герань пьёт меньше. Увлажняйте грунт только после подсыхания верхних 2–3 сантиметров. Перелив ведёт к загниванию корней и увяданию. Поливайте через поддон: налейте воду, оставьте на 10–15 минут, остаток слейте. Так корни не замокают. Почва нужна лёгкая, с хорошим дренажом.

Подкормка

Разведите 10 г свежих дрожжей в литре тёплой воды, настаивайте два часа. Разбавьте водой 1:5 и применяйте раз в месяц. Это активирует полезные микроорганизмы и улучшает питание. Перед зимовкой удалите слабые и повреждённые побеги. Дрожжи не заменят свет и прохладу — без них чуда не будет.