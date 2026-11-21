Три мазка на подошву – и хожу по льду, как по голому асфальту: простой трюк для ледяных дорожек

Водостойкий силиконовый герметик станет вашим спасением при очередном гололеде.

Также вам потребуется кисточка, салфетка и средство для обезжиривания поверхностей.

Как сделать обувь безопасной

Промойте подошву от загрязнений и песка, высушите обувь. Протрите поверхность средством для обезжиривания. Кисточкой нанесите герметик на подошву: одну полоску проведите ближе к ноку, две – под передней опорной частью стопы, оставшуюся – близко к пятке.

Обрабатывать старайтесь те участки, которые соприкасаются с поверхностью земли при ходьбе.

Полоски должны чуть выпирать, но без бугорков, чтобы ходить было комфортно. Канавки протектора составом старайтесь не заполнять.

Обработанную обувь поставьте подошвами вверх до отвердевания герметика на сутки или двое.

Придя домой, очистите подошву от грязи и проверьте состояние полосок. Они будут постепенно истираться – это нормально. Сколько прослужит герметик на обуви, зависит от того, как часто вы гуляете, а также какой состав у этого средства.