Беру муку и фарш – леплю ленивые беляши: вкуснее и сочнее традиционных
Беляши с мясной начинкой пользуются широкой популярностью благодаря своим вкусовым качествам и питательности. Поскольку классическая технология приготовления требует значительных временных затрат, был разработан альтернативный «ленивый» рецепт, позволяющий достичь более нежной и сочной консистенции готового продукта.
Для приготовления потребуется:
- мука - 2 стакана,
- кефир - 350 мл,
- куриные яйца - 3 шт.,
- разрыхлитель - 1 ч. л.,
- соль, перец,
- куриный фарш - 350 г,
- лук -1 шт.
Технология приготовления
Подготовьте фарш из куриного мяса с добавлением лука, соли и перца (допускается использование готового полуфабриката), после чего сформируйте из него уплощенные заготовки округлой формы.
Для замеса теста взбейте яйца с солью и разрыхлителем, введите кефир и муку до получения густой консистенции, пригодной для порционного выкладывания ложкой.
Разогрейте сковороду с добавлением подсолнечного масла. Используя ложку, выложите тесто, распределите поверх него подготовленные мясные заготовки и покройте их вторым слоем теста. Обжаривайте ленивые беляши до образования золотистой корочки. Подавайте блюдо в горячем виде. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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