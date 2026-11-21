Беру муку и фарш – леплю ленивые беляши: вкуснее и сочнее традиционных

Беляши на скорую руку

Беляши с мясной начинкой пользуются широкой популярностью благодаря своим вкусовым качествам и питательности. Поскольку классическая технология приготовления требует значительных временных затрат, был разработан альтернативный «ленивый» рецепт, позволяющий достичь более нежной и сочной консистенции готового продукта.

Для приготовления потребуется:

мука - 2 стакана,

кефир - 350 мл,

куриные яйца - 3 шт.,

разрыхлитель - 1 ч. л.,

соль, перец,

куриный фарш - 350 г,

лук -1 шт.

Технология приготовления

Подготовьте фарш из куриного мяса с добавлением лука, соли и перца (допускается использование готового полуфабриката), после чего сформируйте из него уплощенные заготовки округлой формы.

Для замеса теста взбейте яйца с солью и разрыхлителем, введите кефир и муку до получения густой консистенции, пригодной для порционного выкладывания ложкой.

Разогрейте сковороду с добавлением подсолнечного масла. Используя ложку, выложите тесто, распределите поверх него подготовленные мясные заготовки и покройте их вторым слоем теста. Обжаривайте ленивые беляши до образования золотистой корочки. Подавайте блюдо в горячем виде. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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