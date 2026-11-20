Остатки картофельного пюре не выбрасываю: готовлю вкуснятину на завтрак за 5 минут — семья в восторге

Вкусное блюдо из остатков пюре

Часто после ужина остается невостребованное картофельное пюре, которое при повторном разогреве теряет свои вкусовые качества и зачастую утилизируется.

Однако эти остатки можно эффективно использовать для приготовления аппетитного завтрака, дополнив их базовыми ингредиентами.

В пюре следует добавить 1–2 яйца, соль и муку до получения консистенции густого теста. Из полученной массы необходимо сформировать небольшие котлеты и обжарить их на сковороде.

Оптимально использовать сливочное масло для улучшения вкусовых характеристик, однако в рамках диетического питания допустима замена на рафинированное растительное масло.

Готовые котлеты отличаются мягкой текстурой, пышностью и насыщенным картофельным вкусом. Рекомендуется подавать блюдо со сметаной или иным соусом по предпочтению. Приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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