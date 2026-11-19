Экономия на бензине уходит в шины: сколько стоит комплект резины для электромобиля

Почему шины на электромобиль имеют высокую стоимость

Электромобилю не требуется моторное масло, но у него есть деталь, которая быстро изнашивается. Она стоит дороже, чем у обычной машины с бензиновым двигателем. Речь идет о шинах.

Считается, что у электромобиля шины изнашиваются на 20% быстрее, чем у бензиновой или дизельной машины. Владельцы вынуждены осуществлять замену уже через 20-40 тысяч км пробега. При покупке ждет еще одна неприятность - цена. Комплект резины на электромобиль стоит от 90 тысяч рублей до 230 тысяч рублей.

Причины быстрого износа

Существенное влияние оказывает вес и тяга. У электромобиля большой вес приходится на батареи, поэтому шинам требуется усиленный каркас. Также влияние оказывает и крутящий момент.

Сложности для производителя

Производителям шин для электромобилей приходится решать сразу несколько задач. Им важно обеспечить минимальное сопротивление, при этом сделать резину тихой, так как в авто очень слышен шум от дороги. Производители вынуждены использовать специальные материалы, поглощающие звуки. Это также сказывается на стоимости.

Нельзя забывать и про небольшой тираж, ведь для электромобилей используются узкие покрышки, сообщает auto.mail.ru.

Могут ли шины для электромобилей подешеветь

Стоимость постепенно снижается, но она точно не опустится до цены шин на обычные машины.

Интересный факт

Вес бензинового двигателя может составлять от 70 до 300 кг, но батареи электромобиля гораздо тяжелее. Их средний вес - 400-700 кг, при этом есть более крупные модели.

Фото: Сгенерировано ИИ

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