Ложка на литр воды — и замиокулькас не узнать: выпускает по 3-5 побегов в день даже зимой

Подкармливаем замиокулькас настоем из гороха и дрожжей

Замиокулькас относится к неприхотливым растениям, но иногда он способен замедлять развитие, из-за чего новые ветки отказываются появляться. Исправить ситуацию поможет подкормка из дрожжей и гороха. Агроном Елена Николаева советует использовать удобрение раз в месяц.

Приготовление

Для приготовления понадобится 1 столовая ложка колотого гороха, 1 г дрожжей, литр теплой воды и 2 г сахара.

Горох залейте 500 мл воды. В отдельной емкости разведите в воде дрожжи и сахар. Оставьте настаиваться примерно на 3 часа, после чего процедите жидкости и соедините их.

Польза подкормки

В горохе есть калий, сера, кремний, цинк, магний и витамины группы В. Дрожжи содержат аминокислоты. Благодаря подкормке замиокулькас легче переносит стресс, а также лучше растет даже зимой.

Как использовать подкормку

Предварительно полейте растение обычной водой, после чего внесите подкормку. Использовать настой из гороха и дрожжей достаточно 1 раз в месяц. Свежие побеги начнут появляться уже в ближайшее время, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует подкормку на основе гороха и дрожжей не только для замиокулькаса, но и толстянки, спатифиллума, фиалки. Настой является универсальным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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