Ложка на литр воды — и замиокулькас не узнать: выпускает по 3-5 побегов в день даже зимой
Замиокулькас относится к неприхотливым растениям, но иногда он способен замедлять развитие, из-за чего новые ветки отказываются появляться. Исправить ситуацию поможет подкормка из дрожжей и гороха. Агроном Елена Николаева советует использовать удобрение раз в месяц.
Приготовление
Для приготовления понадобится 1 столовая ложка колотого гороха, 1 г дрожжей, литр теплой воды и 2 г сахара.
Горох залейте 500 мл воды. В отдельной емкости разведите в воде дрожжи и сахар. Оставьте настаиваться примерно на 3 часа, после чего процедите жидкости и соедините их.
Польза подкормки
В горохе есть калий, сера, кремний, цинк, магний и витамины группы В. Дрожжи содержат аминокислоты. Благодаря подкормке замиокулькас легче переносит стресс, а также лучше растет даже зимой.
Как использовать подкормку
Предварительно полейте растение обычной водой, после чего внесите подкормку. Использовать настой из гороха и дрожжей достаточно 1 раз в месяц. Свежие побеги начнут появляться уже в ближайшее время, сообщает leplants.ru.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова использует подкормку на основе гороха и дрожжей не только для замиокулькаса, но и толстянки, спатифиллума, фиалки. Настой является универсальным.
Фото: Сгенерировано ИИ
Читайте также:
Не клубника, а ягодный конвейер: кусты полностью усыпаны алыми сердечками — сладкие, словно мармелад
Садоводы души не чают в этой ягоде: растёт как на дрожжах, без вечных подкормок — и в варенье, и с куста объедение
Садоводы массово высаживают загадочный гибрид — и собирают урожай ведрами: до 50 кг сладких фруктов с дерева