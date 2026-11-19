Строительство вестибюля станции «Театральная» в Петербурге планируют завершить к 2030 году

Что известно о проекте на сегодня

Строительство вестибюля станции метро «Театральная» остаётся в центре внимания горожан: объект важен не только для транспортной сети, но и для удобства посетителей главных культурных площадок города. Пока сроки называют примерными, а финальную дату обещают зафиксировать позже.

Что известно о сроках

Ориентировочно завершить строительство вестибюля планируют к 2030 году, но эта дата пока не окончательная. Как сообщил губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии, точные сроки станут понятны после двух ключевых шагов: утверждения проекта планировки территории и получения положительного заключения государственной экспертизы. Без этих этапов фиксировать конкретную дату преждевременно.

Где появится вестибюль и зачем он нужен

Вестибюль разместят на площади Темирканова. Его появление заметно упростит доступ к знаковым объектам: Мариинскому театру, Консерватории и Новой Голландии. Для пешеходов это означает более удобные маршруты, а для транспортной системы — разгрузку прилегающих улиц и повышение связности района.

Проект «Театральной» — пример того, как масштабная стройка идёт в связке с городскими согласованиями: пока документы не пройдут все инстанции, даже самые понятные планы остаются предварительными.

Если держать руку на пульсе и опираться на официальные источники, получится вовремя узнавать о реальных подвижках и не строить планы на зыбких прогнозах.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге в ближайшее время откроют сразу три популярных катка.