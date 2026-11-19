В Петербурге в ближайшее время откроют сразу три популярных катка

Где можно будет прокатиться в ближайшие недели

Зима в городе потихоньку вступает в права: уже 21 ноября в Петербурге распахнут двери первые городские катки. Открытие решено сделать ярким — в «Новой Голландии» ледовое поле на день станет концертной площадкой.

Где откроются катки и когда

В субботу, 21 ноября, гостей ждут сразу три крупные площадки: каток в «Новой Голландии» (он будет работать до 14 марта), «Каток у моря» в «Севкабель Порт» и каток «У флагштока» на Крестовском острове.

Чуть позже к ним добавятся ещё две точки притяжения: в культурном квартале «Брусницын» лёд зальют с 27 ноября, а Большой каток на Елагином острове начнёт принимать посетителей с 1 декабря.

Праздник на льду: концерты в «Новой Голландии»

День открытия в «Новой Голландии» задумали как настоящий городской праздник. На сеансах в 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00 перед публикой выступят ZeBrass Band, Krewe Brass Band (сайд-проект Антона Боярских) и Bit Juice. Музыка добавит драйва катанию, а атмосфера получится по-настоящему праздничной.

Билеты на эти сеансы начнут продавать 19 ноября на сайте пространства — лучше не тянуть: такие события быстро разбирают.

Ледовый сезон — отличный повод добавить в будни немного зимнего веселья. Главное — заранее выбрать удобную площадку, не упустить билеты на яркие события и просто получать удовольствие от скольжения и городской атмосферы.

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