Чего ждать от первого зимнего месяца

Декабрь редко бывает предсказуемым, и нынешний год не станет исключением: синоптики обещают месяц контрастов — от крепких морозов до неожиданных оттепелей.

По данным Гидрометцентра, в целом по стране температура окажется близка к привычной норме, но отдельные регионы заметно выделятся на общем фоне.

Где будет теплее, а где — по привычному холодно

На северо‑западе европейской части России, на востоке Якутии, в Хабаровском и Приморском краях, а также на Камчатке декабрь может оказаться теплее нормы на заметную величину. Там оттепели будут ощущаться особенно ярко.

В то же время на юго‑востоке европейской части страны, на Урале и в юго‑западной части Сибири температура останется примерно на уровне климатической нормы — то есть стабильно отрицательной.

При этом резких рекордов не прогнозируют: речь идёт о небольших отклонениях, а не о настоящей аномалии.

Осадки и скользкие сюрпризы

Синоптики подчёркивают: даже если средние цифры выглядят привычно, сам месяц будет неровным. Похолодания будут сменяться потеплениями, а осадки — переходить из снега в мокрый снег и даже дождь.

Именно такие перепады создают главную бытовую проблему декабря: из‑за колебаний температуры на тротуарах и дорогах быстро образуется наледь.

Декабрь в России — это всегда лотерея из контрастов: где‑то лежит плотный снежный покров, а где‑то асфальт остаётся мокрым до самого Нового года.

Главное — не полагаться на усреднённые прогнозы, а ориентироваться на локальные сводки и держать гардероб наготове. Тогда любые капризы погоды будут не проблемой, а просто поводом надеть что‑то другое.

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