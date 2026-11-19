В Петербурге семьи с детьми-инвалидами смогут получить жилье в год обращения
Город продолжает закрывать давние очереди на жильё: в планах на 2026 год — передать очередникам больше двух тысяч квартир. Особое внимание уделяют семьям с детьми‑инвалидами: для них в жилищном плане выделены отдельные квартиры.
Сколько квартир и кому положено
По данным губернатора Александра Беглова, озвученным в ходе прямой линии, в 2026 году городским очередникам предоставят свыше двух тысяч квартир.
Порядка 70 из них предназначены для семей с детьми‑инвалидами, принятых на жилищный учёт до 31 декабря 2026 года. Это часть системной работы по сокращению очереди и поддержке наиболее уязвимых категорий горожан.
Какие условия действуют при предоставлении жилья
Квартиры выделяют в пределах Петербурга, все они сдаются с полной чистовой отделкой — заезжай и живи. Площадь рассчитывают по норме 18 квадратных метров на каждого члена семьи, стоящего на учёте.
Такой подход помогает обеспечить минимально комфортные условия и учесть реальный состав семьи.
Что полезно знать очередникам
- регулярно проверяйте статус в учётных списках — иногда данные нужно актуализировать в районной администрации;
- следите за уведомлениями: приглашения на осмотр жилья могут приходить через личный кабинет или почтой;
- заранее готовьте документы, подтверждающие состав семьи и основания для постановки на учёт — это ускорит оформление;
- уточняйте район предоставления: хотя жильё дают в черте города, конкретный район зависит от наличия фонда и очередности.
Поддержка города заметно меняет ситуацию для тех, кто годами ждёт своей очереди: новые квартиры с отделкой и понятной нормой площади делают переезд реальным и менее хлопотным.
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