В Петербурге семьи с детьми-инвалидами смогут получить жилье в год обращения

Кто может рассчитывать на поддержку и какие нормы действуют

Город продолжает закрывать давние очереди на жильё: в планах на 2026 год — передать очередникам больше двух тысяч квартир. Особое внимание уделяют семьям с детьми‑инвалидами: для них в жилищном плане выделены отдельные квартиры.

Сколько квартир и кому положено

По данным губернатора Александра Беглова, озвученным в ходе прямой линии, в 2026 году городским очередникам предоставят свыше двух тысяч квартир.

Порядка 70 из них предназначены для семей с детьми‑инвалидами, принятых на жилищный учёт до 31 декабря 2026 года. Это часть системной работы по сокращению очереди и поддержке наиболее уязвимых категорий горожан.

Какие условия действуют при предоставлении жилья

Квартиры выделяют в пределах Петербурга, все они сдаются с полной чистовой отделкой — заезжай и живи. Площадь рассчитывают по норме 18 квадратных метров на каждого члена семьи, стоящего на учёте.

Такой подход помогает обеспечить минимально комфортные условия и учесть реальный состав семьи.

Что полезно знать очередникам

регулярно проверяйте статус в учётных списках — иногда данные нужно актуализировать в районной администрации;

следите за уведомлениями: приглашения на осмотр жилья могут приходить через личный кабинет или почтой;

заранее готовьте документы, подтверждающие состав семьи и основания для постановки на учёт — это ускорит оформление;

уточняйте район предоставления: хотя жильё дают в черте города, конкретный район зависит от наличия фонда и очередности.

Поддержка города заметно меняет ситуацию для тех, кто годами ждёт своей очереди: новые квартиры с отделкой и понятной нормой площади делают переезд реальным и менее хлопотным.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему заводам Петербурга не хватает людей.