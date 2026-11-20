Любимец советских дачниц: этот сорт популярен и сейчас – ранний и урожайный

Сорт, который был популярен в СССР

Выбор идеального сорта является залогом высокой урожайности огуречных культур. Опытные дачники делят сорта по их целевому назначению: для употребления в свежем виде или для промышленной и домашней переработки.

Советуем обратить внимание на универсальный сорт «Миг», селекция которого была проведена Дальневосточным НИИ сельского хозяйства в 1985 году. Несмотря на длительный период присутствия на рынке, сорт сохраняет актуальность и востребованность среди профессиональных овощеводов.

Сорт «Миг» характеризуется ранними и концентрированными сроками плодоношения, а также высокой устойчивостью к перепадам температур, что делает его оптимальным решением для консервирования и маринования.

Морфологические особенности: среднерослые кусты с длиной основного стебля от 120 до 170 см.

Агротехнические показатели: среднеранний период созревания составляет 45–47 дней с момента появления всходов при урожайности 3–6 кг/м². Характеристики плодов: цилиндрические зеленцы средней массой 115–130 г, длиной 15–20 см и диаметром 3,5–5 см.

Для достижения максимальных показателей продуктивности сорта «Миг» рекомендуется культивация на плодородных почвах с нейтральным уровнем кислотности.

Культура успешно соседствует с капустой, луком и бобовыми, однако демонстрирует низкую продуктивность при посадке на участки после тыквенных и бахчевых культур.

Посев семян на рассаду нужно проводить за 20–25 дней до высадки, запланированной на конец апреля — начало мая. Перенос в открытый грунт рекомендуется осуществлять после прогревания почвы до 15–18°С.

Фото сгенерировано ИИ

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