Синоптики предупредили: зима теплее нормы ожидается почти по всей России

Чего ждать от сезона и как подстроиться под капризы погоды

В большинстве крупных городов России температура окажется выше климатической нормы. Разница составит от 1 до 2,5 градусов, а в отдельных регионах потепление будет ещё заметнее.

Где зима будет заметно теплее

Сильнее всего отклонения от нормы прогнозируют в Петропавловске‑Камчатском — там температура может превысить многолетние показатели более чем на пять градусов.

В Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске ожидается потепление как минимум на два градуса, передает источник.

Москва тоже окажется чуть мягче обычного: средняя температура будет выше на 1,5–1,7 градуса, причём самым тёплым относительно нормы станет декабрь, а январь — умеренно морозным.

Где погода останется привычной или станет холоднее

В Якутске и Благовещенске температура сохранится близкой к норме. Хабаровск может стать единственным крупным центром, где зима окажется немного холоднее обычного.

При этом во многих регионах ждут больше осадков, чем обычно: во Владивостоке — вдвое больше нормы, в Благовещенске, Хабаровске и Иркутске — почти в полтора раза.

Тёплая зима — не повод расслабляться: погода остаётся непредсказуемой, и лучше быть готовым к любым сюрпризам.

Ранее «Городовой» рассказывал, к чему готовиться жителям России в декабре.