Синоптики скорректировали прогноз на зиму: к чему готовиться жителям России

К каким погодным сюрпризам стоит готовиться этой зимой

Метеорологи завершили переработку сезонных моделей, и обновлённый прогноз на зиму получился совсем не таким, каким был изначально. Единого сценария для страны не будет: Россию ждёт контрастный сезон с перепадами от оттепелей до жёстких арктических вторжений.

Причины — мощное Эль‑Ниньо, перегрев арктических воздушных масс и устойчивый купол высокого давления над Гренландией.

Что изменилось в прогнозе

Средний температурный фон по стране ожидается мягким: на 1–2 градуса выше нормы. Однако из‑за ослабления западного переноса это тепло будет неустойчивым — его будут рвать вторжения холода, когда термометры в центральных регионах упадут до −15…−20 °C.

Вместо плотных сугробов — нестабильная погода: оттепели, мокрый тяжёлый снег, туманы и ледяные дожди, а они грозят обледенением линий электропередач и дорог.

Регионы: где холодно, а где аномально тепло

Карта аномалий распределится неравномерно:

Дальний Восток — самый суровый сценарий: на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области возможны рекорды холода, мощные штормы и метели;

Центр и Северо‑Запад — аномальное тепло, превышение нормы на 3–4 градуса, пик — в феврале;

Поволжье и Урал — наибольшая неопределённость: мягкие периоды могут сменяться падением температуры на 10–15 градусов за сутки;

юг России — затяжная дождливая осень, при этом в горах Кавказа накапливается много снега с риском лавин.

Зима обещает быть капризной: планирование дел лучше делать с запасом, ведь резкие возвраты морозов после оттепелей станут её визитной карточкой.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему зимы в России становятся все более непредсказуемыми и «нервными».