Синоптик Заводченков предупредил: зимы в России становятся все более непредсказуемыми и «нервными»

Что меняется в зимней погоде

Настоящая зима россиянам светит и в эпоху глобального потепления, вот только характер её заметно испортится. Так считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков: сезон будет всё чаще устраивать резкие перепады и мощные снегопады.

Почему зима всё же придёт

Смена времён года подчиняется астрономии, а не прихотям климата: после осеннего равноденствия Северное полушарие отдаёт тепла больше, чем получает от Солнца, поэтому воздух остывает в любом случае.

Полностью отменить зиму потепление не в силах. Но устойчивость сезона постепенно уходит: морозные периоды будут прерываться всплесками активности атмосферных процессов.

Что меняется в характере зимы

Главное отличие новой зимы — её «импульсивность». В XXI веке экстремальные осадки на Русской равнине в ноябре фиксируются примерно вдвое чаще, чем раньше.

Причины: тёплый Мировой океан испаряет больше влаги, которую воздушные потоки гонят на материк, а контрасты между атмосферными фронтами усиливаются.

Итог — снежный покров держится меньше, но отдельные снегопады становятся мощнее. Устойчивую зиму синоптик ждёт лишь к концу ноября — началу декабря, когда земля достаточно остынет.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что синоптики неожиданно обновили прогноз на ноябрь.