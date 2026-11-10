Обычную малину отправила в утиль - теперь сажаю сорт-«ягодный конвейер»: ягоды размером с кулак

Какой сорт малины выбрать, чтобы получить урожай крупных ягод

Малина - одна из любимых ягод многих дачников. Мало того, что она очень вкусная, так еще и безумно полезная как в свежем, так и в переработанном виде.

И вроде бы само растение неприхотливое, однако если выбрать неправильный сорт или неправильно ухаживать, можно собирать лишь маленькие горстки мелочевки.

Агроном Ксения Давыдова специально для читателей "Городового" рекомендует сорт ремонтантной малины "Похвалинка".

"Этот сорт привлекает садоводов крупными плодами и потенциалом ремонтантного сорта. Однако раскрыть его полностью удается лишь при грамотной агротехнике. Важно понимать особенности ягод, силу куста и требования к уходу", - делится эксперт.

Размер и вкус ягод

Ягоды у сорта "Похвалинка" удлиненно-конические, красные, с плотной мякотью. Средний вес каждой— около 6,4 г, отдельные экземпляры доходят до 10,5 г.

Вкус кисло-сладкий, с выраженным ароматом, дегустационная оценка — 4,2 балла. Крупноплодность проявляется стабильно, но максимум формируется на хорошо освещенных кустах при достаточном питании и поливе.

Тип плодоношения

Сорт ремонтантный, основной урожай идет на однолетних побегах. Кусты мощные, прямостоячие, активно образуют новые стебли. Заявленная средняя урожайность достигает 194 ц/га. Упрощает дело осенняя обрезка: при выращивании на один урожай отплодоносившие побеги скашивают, а весной цикл начинается заново.

Как ухаживать

Не рассчитывайте на вариант «посадить и забыть». Устойчивость к жаре и засухе средняя, при нехватке влаги ягоды мельчают, урожай падает. Выбирайте солнечное место, не загущайте посадки, следите за поливом в период налива. Только так куст отблагодарит вас крупной малиной, которую не придется собирать по горсточке.

Фото: Сгенерировано ИИ