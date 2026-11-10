Погода 10 ноября скажет точно, насколько сильные морозы будут зимой, — народные приметы

Хотите узнать, готовить ли пуховик или достаточно осенней куртки?

Природа уже занесла ответ в свои «дневники». Наши предки заметили: именно 10 ноября (в народе — Параскева Пятница) служит тем самым барометром, который определяет характер всей грядущей зимы.

Главный индикатор — небо. Если этот день выдался пасмурным и снежным, зима пожалует мягкая, без экстремальных температур. А вот ясная и звездная ночь на 10 ноября — сигнал тревожный: синоптики в древности читали это как предупреждение о лютых, трескучих морозах. Яркое солнце днем тоже намекает на суровый январь.

Обратите внимание и на землю. Мокрый снег, тающий под ногами? Зима будет слякотной и сырой. Сухой и колючий снежок — к морозной, но малоснежной погоде. А если 10 ноября ударит первый настоящий мороз, а реки начнут покрываться льдом, ждите крепкую и стабильную зиму.

Верить ли приметам? Статистика — вещь упрямая, и совпадения случаются чаще, чем кажется. Так что выгляните в окно: природа уже пишет сценарий для декабрьских сугробов.