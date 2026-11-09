Зачем водители в РФ стали выворачивать колёса автомобиля на тесной парковке: полезная хитрость

Стоит ли выворачивать колеса на парковке

Если направить колеса в сторону на тесной парковке, то это сильно помешает соседям. Именно поэтому большинство водителей ставят колеса ровно. Но все-таки находятся люди, которые намеренно оставляют их повернутыми. Подобным образом автомобилисты пытаются уберечь кузов от повреждений.

На что рассчитывают водители

Автомобилисты, которые намеренно выворачивают колеса, рассчитывают, что если их сосед начнет выезжать с парковки неправильно, то сначала он коснется шины, а не кузова.

Важно понимать, что такая ситуация происходит лишь в некоторых случаях. Повернутое колесо не является гарантией, что автомобиль не будет задет. Большое значение имеет расположение авто, а также траектория движущейся машины.

Встречаются и те водители, которые уверены, что с вывернутыми колесами автомобиль не смогут забрать эвакуатором. Но сейчас для погрузки машины используется современное оборудование, для которого повернутые колеса - не проблема.

В каких случаях вывернутые колеса могут принести пользу

Хитрость может пригодиться при парковке на склоне или на подъеме. При этом рассчитывают именно то направление, которое будет более безопасным при скатывании.

Жарким летом некоторые водители поворачивают колеса ради того, чтобы руль не находился под палящим солнцем, сообщает njcar.ru.

Рекомендация

Если автомобиль долгое время стоит с вывернутыми колесами, то это может нести технические риски. Среди них стоит выделить: нагрузку на гидроусилитель руля, износ пыльников и деформацию элементов подвески.

Фото: Сгенерировано ИИ

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