Китайцы замачивают пельмени перед варкой: вот зачем они это делают — блюдо получается идеальным

Секрет китайских пельменей

Родиной пельменей является Китай, где технология их приготовления доведена до совершенства. Несмотря на изменения в рецептуре, связанные с распространением замороженных полуфабрикатов, китайские стандарты остаются эталонными.

Существует примечательная методика: перед термической обработкой замороженные пельмени на несколько минут помещают в холодную воду, что предотвращает повреждение оболочки при варке.

Непосредственно процесс приготовления также имеет свои особенности. Для 400 граммов продукта требуется три литра воды: после закипания и добавления специй пельмени погружают в воду, одновременно вливая стакан холодной жидкости. Данную процедуру повторяют трижды по мере закипания.

Несмотря на увеличение времени приготовления, этот метод позволяет добиться идеальных вкусовых качеств блюда.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала сварить пельмени по этой методике. Повозиться пришлось чуть дольше, но результат того стоил – блюдо вышло очень вкусное.

Фото сгенерировано ИИ

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