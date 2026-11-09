Слежка за ценами: список продуктов, которые государство будет мониторить в 2027 году

С 1 января 2027 года в России запустят сквозной мониторинг цен на социально значимые продукты. Данные будет собирать ФНС и передавать ведомствам — чтобы видеть, на каком этапе растёт стоимость и где рост оправдан, а где — спекулятивен.
Жёсткого регулирования не планируют: цель — прозрачность и точечные меры при необоснованном подорожании.
Что возьмут под контроль
Под наблюдение попадут 24 позиции — основа повседневного рациона: мясо и рыба, яйца и молочная продукция, масло, хлеб, крупы, макароны, базовые овощи. Это товары, которые уже учитываются при расчёте инфляции и стоимости потребительской корзины.
Как меняются цены сейчас
Динамика разнонаправленная: с начала 2026 года подешевели свинина (на 19 %), яйца (на 18 %) и сливочное масло (на 14 %), снизилась и стоимость минимальной продуктовой корзины в Петербурге.
При этом курица заметно подорожала — в городе на 12 %, в области на 17 % с декабря 2025 года: причина в росте затрат на корма и логистику. Об этом сообщает "ДП".
На что обратить внимание покупателям
- следите за сезонными акциями — на овощи и фрукты скидки бывают ощутимыми;
- сравнивайте ценники в разных сетях — разница по одной позиции может быть заметной;
- учитывайте тренды спроса: например, растёт популярность креветок и тунца — это тоже влияет на стоимость.
Такой подход поможет планировать траты и не переплачивать.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему квадратный метр в новостройках Петербурга и Ленобласти подорожал вновь.