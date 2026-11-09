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Квадратный метр в новостройках Петербурга и Ленобласти подорожал вновь: актуальные цены

Опубликовано: 9 ноября 2026 16:35
 Проверено редакцией
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Квадратный метр в новостройках Петербурга и Ленобласти подорожал вновь: актуальные цены
фото Global Look Press
Что происходит с ценами в городе и области

Пока рынок жилья по стране притормозил, Петербург продолжает удивлять: цены на первичку здесь растут уверенными темпами. За месяц квадратный метр в новостройках города прибавил сразу 2,9 % — на фоне символичных 0,6 % в среднем по России.

Цифры, которые говорят сами за себя

Средняя стоимость «квадрата» в петербургских новостройках достигла 336 601 рубля. Даже в Москве рост оказался куда скромнее — всего 0,4 %.

Ленинградская область тоже отметилась подъёмом: цена метра выросла на 1,0 % и составила 195 864 рубля. Аналитики подчёркивают: по стране колебания в основном уложились в 0,6 %, так что столичная динамика выглядит заметно ярче общероссийской.

Почему город выбивается из общей картины

Такой рывок выглядит необычно на фоне стагнации: в большинстве регионов рынок стоит на месте, а Петербург тем временем показывает самый ощутимый рост среди крупных мегаполисов. Для покупателей это сигнал — динамика цен здесь живее, чем где‑либо ещё.

Что делать тем, кто присматривает жильё

Чтобы не упустить выгодный момент, стоит:

  • отслеживать свежую аналитику по ценам — динамика месяца помогает понять, куда движется рынок;
  • сравнивать предложения в городе и области: разница в стоимости «квадрата» сейчас существенная;
  • учитывать, что при активном росте цен решения лучше не откладывать надолго;
  • оценивать не только цену, но и репутацию застройщика, сроки сдачи и условия сделки.

Так проще взвесить варианты и принять решение, не поддаваясь ни панике, ни лишнему оптимизму, сообщает источник.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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