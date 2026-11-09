Высаживаю томаты в теплицу в декабре: урожай собираю раньше соседей – кусты закаленные, плодов не сосчитать

Секрет раннего урожая

Томаты являются теплолюбивыми культурами, однако они способны успешно перезимовать в почве и прорасти весной, что позволяет исключить этап выращивания рассады. Эксперт канала «Иван Русских» поясняет, что ключевым фактором успеха является правильный подбор сортов.

Для этих целей оптимально подходят раннеспелые кустовые сорта, предназначенные для открытого грунта и характеризующиеся ранней отдачей урожая. Использование данного метода позволит оптимизировать весенние агротехнические работы, обеспечивая стабильную всхожесть культуры.

Рекомендуется производить посев непосредственно в открытый грунт или теплицу, помещая по два семени в лунку с интервалом 4–5 см. При наступлении благоприятных температурных условий семена прорастут, после чего сеянцы можно будет легко пересадить на постоянное место.

Фото сгенерировано ИИ

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