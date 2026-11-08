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«Бычье сердце» – в компост: теперь в личном топе этот сорт – не болеет фитофторой даже в поганое лето

Опубликовано: 8 ноября 2026 19:17
 Проверено редакцией
«Бычье сердце» – в компост: теперь в личном топе этот сорт – не болеет фитофторой даже в поганое лето
«Бычье сердце» – в компост: теперь в личном топе этот сорт – не болеет фитофторой даже в поганое лето
Городовой ру
Назван урожайный и неприхотливый сорт томатов

Цикл вегетации томатов достаточно продолжителен, в связи с чем многие агрономы отдают предпочтение скороспелым гибридам, позволяющим оптимизировать сроки получения урожая, первые плоды которого можно собирать уже в июне.

Среди широкого ассортимента ранних сортов особого внимания заслуживает гибрид «Любаша F1», техническая спелость которого наступает через 85 дней после появления всходов.

Средний вес плода составляет до 120 г, что делает данный сорт оптимальным для цельноплодного консервирования. Благодаря плотной структуре кожицы томаты сохраняют целостность при термической обработке.

На одном кусте формируется до четырех кистей, а средняя урожайность составляет до 11 кг с квадратного метра; при выращивании в защищенном грунте показатели продуктивности могут быть выше.

Сорт отличается неприхотливостью в уходе, не требует пасынкования и демонстрирует высокую устойчивость к фитофторозу и ряду других патогенных заболеваний.

В то время как многие соседи будут вынуждены утилизировать урожай томатов из-за фитофтороза, вы продолжите получать качественные и здоровые плоды.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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