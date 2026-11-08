Жить одному полезнее: 6 советов психологов о том, почему стоит прекратить общение с друзьями, особенно тем, кому 65+

Почему людям в возрасте полезно проводить время в одиночестве

После 60 лет некоторые люди замечают интересную особенность: их больше не привлекают шумные застолья, телефонные разговоры. На смену этому приходит нужда в спокойствии, одиночестве. Из-за этого у людей может возникнуть чувство вины, но бояться и стыдиться точно не стоит.

Психологи отмечают, что у каждого с возрастом могут меняться приоритеты. Человек начинает больше ценить время, хотя прежде об этом даже не задумывался.

Не нужно пытаться всем понравиться

В молодом возрасте человек пытается соответствовать ожиданиям, хоть и испытывает от этого неудобства. После выхода на пенсию такое желание исчезает, ведь можно уже не соглашаться на каждое предложение и встречу.

Важность тишины

В сознательном возрасте вечер за просмотром фильма, чтением книги принесет больше радости, чем шумные посиделки. Человек понимает, что способен получать удовлетворение от жизни даже в одиночестве.

Отпадает возможность впитывать чужие проблемы

Со временем многие дружеские отношения переходят в тот этап, когда обсуждаются только проблемы, болезни и прочие неприятности. От этого можно легко устать, испытать чувство опустошения. Прокручивание чужих проблем отражается и на здоровье человека.

Важно ограничивать общение с теми, кто постоянно жалуется. Не нужно брать на себя роль “спасательного круга”.

Появление времени на себя

После выхода на пенсию некоторые люди начинают уделять себе больше внимания. Они задумываются о путешествиях, находят хобби. Если сократить общение с окружающими, то на себя будет оставаться больше времени.

Начало этапа знакомства с собой

Обычно люди живут ради детей, семьи, работы и друзей, но с возрастом нужно задуматься о тех интересах, которые были недоступны ранее. Можно заняться музыкой, рисованием, пением, рукоделием, сообщает prochepetsk.ru.

Возможность окружать себя самыми близкими

Если прекратить общение со многими знакомыми, то человек сможет окружить себя теми, кто особенно дорог и близок. Это точно сделает его особенно счастливым.

Фото: Сгенерировано ИИ

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