Старинное русское имя для мальчика - значит "божья милость": мудрое, сильное, красивое

Оно не исконно русское, но в народных сказках, классической литературе и древних летописях встречается повсеместно.
Происхождение
Иван происходит от древнееврейского имени Йоханан и означает «помилованный Богом».
Иоанн – церковная форма.
Родственные имена и варианты
В других языках есть немало родственных имен – например, Джон, Жан, Хуан, Джованни, Иоганн.
Уменьшительно-ласкательные формы – Ваня, Ванечка, Ванюша, Иванушка, Ванюта.
Характер Ивана
Иван – добрый и самостоятельный человек с обостренным чувством справедливости. Он общителен, разумен и ответственен. В детстве Ваня довольно любопытен и неусидчив.
Иван внимателен и заботлив по отношению к своим близким, а друзьям готов помочь в любой момент. Он за многое берется и во многом преуспевает.
Именины
Многие святые в православии носят имя Иоанн. Так, Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) крестил Иисуса Христа в реке Иордан.
Ту или иную дату именин можно выбрать с учетом дня памяти святого покровителя.
Известные Иваны
- Иван Грозный – русский царь-реформатор, первый венчанный на царство правитель.
- Иван Айвазовский – великий живописец и график, маринист.
- Иван Тургенев – писатель-реалист, поэт, классик русской литературы.
- Иван Ползунов – изобретатель-теплотехник, впервые создавший в стране паросиловую установку.
- Иван Ефремов – писатель-фантаст, социальный мыслитель.