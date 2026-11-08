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Старинное русское имя для мальчика - значит "божья милость": мудрое, сильное, красивое

Опубликовано: 8 ноября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Старинное русское имя для мальчика - значит "божья милость": мудрое, сильное, красивое
Старинное русское имя для мальчика - значит "божья милость": мудрое, сильное, красивое
Городовой ру
Среди самых известных мужских имен особое место занимает Иван.

Оно не исконно русское, но в народных сказках, классической литературе и древних летописях встречается повсеместно.

Происхождение

Иван происходит от древнееврейского имени Йоханан и означает «помилованный Богом».

Иоанн – церковная форма.

Родственные имена и варианты

В других языках есть немало родственных имен – например, Джон, Жан, Хуан, Джованни, Иоганн.

Уменьшительно-ласкательные формы – Ваня, Ванечка, Ванюша, Иванушка, Ванюта.

Характер Ивана

Иван – добрый и самостоятельный человек с обостренным чувством справедливости. Он общителен, разумен и ответственен. В детстве Ваня довольно любопытен и неусидчив.

Иван внимателен и заботлив по отношению к своим близким, а друзьям готов помочь в любой момент. Он за многое берется и во многом преуспевает.

Именины

Многие святые в православии носят имя Иоанн. Так, Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Ту или иную дату именин можно выбрать с учетом дня памяти святого покровителя.

Известные Иваны

  • Иван Грозный – русский царь-реформатор, первый венчанный на царство правитель.
  • Иван Айвазовский – великий живописец и график, маринист.
  • Иван Тургенев – писатель-реалист, поэт, классик русской литературы.
  • Иван Ползунов – изобретатель-теплотехник, впервые создавший в стране паросиловую установку.
  • Иван Ефремов – писатель-фантаст, социальный мыслитель.
Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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