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В Ленобласти снова дефицит топлива: экстренно вводят жесткие лимиты на бензин и дизель

Опубликовано: 9 ноября 2026 20:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Ленобласти снова дефицит топлива: экстренно вводят жесткие лимиты на бензин и дизель
фото Global Look Press
Почему ввели лимиты на заправку

В Ленинградской области на фоне перебоев с поставками топлива ввели временные ограничения на АЗС. Губернатор Александр Дрозденко пояснил: мера нужна, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить дефицита.

Какие нормы теперь действуют

Оперативный штаб региона установил единые временные лимиты на всех АЗС Ленобласти. В одни руки отпускают не больше 30 литров бензина и не больше 50 литров дизельного топлива.

Заправка в личные канистры (соответствующие ГОСТ Р 58404-2019) разрешена, но тоже строго в пределах этих лимитов. Официальные предписания уже получили все топливные компании региона.

Почему появились ограничения

Причина — сбои в поставках: крупные нефтяные компании сами начали урезать объёмы отгрузок, передает источник.

Лимиты призваны сдержать ажиотажный спрос со стороны местных и транзитных водителей и сохранить топливо на станциях. Эксперты считают, что ограничения продержатся до полной стабилизации логистики в топливно‑энергетическом комплексе региона.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге собираются увеличить налоги предпринимателям малого бизнеса.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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