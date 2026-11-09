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«Санька» покинул чат: в сезоне 2026 прославился другой сорт – гигантские плоды и высокая урожайность

Опубликовано: 9 ноября 2026 19:17
 Проверено редакцией
«Санька» покинул чат: в сезоне 2026 прославился другой сорт – гигантские плоды и высокая урожайность
«Санька» покинул чат: в сезоне 2026 прославился другой сорт – гигантские плоды и высокая урожайность
Городовой ру
Настоящий великан среди томатов

Крупноплодные сорта томатов пользуются высоким спросом у садоводов.

Если вы ищете продуктивный сорт, рекомендуем обратить внимание на томат «Райское наслаждение», обладающий рядом преимуществ, актуальных как для профессиональных, так и для начинающих аграриев.

Этот сорт относится к индетерминантным (лиановидным) культурам с высотой стебля более 1,6 м, что делает его оптимальным для тепличного выращивания. Культивирование в открытом грунте нецелесообразно, так как это плохо сказывается на урожайности и развитии растений.

Первый урожай формируется через 115 дней после появления всходов, что позволяет классифицировать сорт как среднеранний. Период плодоношения продолжается минимум до конца августа, а высокая холодостойкость обеспечивает стабильную урожайность даже при понижении температуры.

Сорт «Райское наслаждение» характеризуется крупноплодностью; благодаря высоким вкусовым показателям плоды преимущественно используются в свежем виде. Средняя масса одного томата составляет 370–420 г.

Благодаря генетической устойчивости сорт обладает выраженным иммунитетом к распространенным заболеваниям, включая фитофтороз, кладоспориоз, вирус табачной мозаики и бактериальную пятнистость. Эти характеристики гарантируют получение качественного урожая даже при наличии патогенной микрофлоры в условиях теплицы.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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