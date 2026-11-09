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На Новый год это блюдо - №1: запекаю перец и сворачиваю рулетики с творожной начинкой — яркая закуска к столу

Опубликовано: 9 ноября 2026 23:08
 Проверено редакцией
На Новый год это блюдо - №1: запекаю перец и сворачиваю рулетики с творожной начинкой — яркая закуска к столу
На Новый год это блюдо - №1: запекаю перец и сворачиваю рулетики с творожной начинкой — яркая закуска к столу
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Как приготовить закуску из перца и творожного сыра

Из печеного перца, зелени и творожного сыра стоит приготовить вкусную закуску, которая отлично подойдет для Нового года. Рулетики можно сделать заранее, ведь они прекрасно сохраняют форму в охлажденном виде.

Что понадобится

800 г сладкого перца, 250 г творожного сыра, 3 зубчика чеснока, 15 г укропа, перец и соль - по вкусу.

Приготовление

Перцы вымойте, запеките их в духовке в течение 25-40 минут при 180 градусах. Плоды должны стать мягкими. Горячие перцы выложите в пакет, закройте его и оставьте на 10 минут. Благодаря такой хитрости кожица будет с легкостью отходить от мякоти.

Удалите плодоножки, семена, после чего нарежьте плоды широкими полосками. Смешайте творожный сыр с измельченной зеленью и чесноком, добавьте соль, перец.

На край полосок выложите начинку, сверните рулетиками. Готовые рулетики следует охладить перед подачей, от этого они станут еще вкуснее, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова делает рулетики из перцев по этому рецепту не только на праздник. Летом перцы можно запекать на мангале, из-за чего у них появляется приятный аромат дымка.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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