Почему квашеная капуста получается мягкой: сколько соли класть и сколько дней держать в тепле

Квашеная капуста будет мягкой, если вы поставите банку в теплое место. вы поставите банку в теплое место.

Оптимальный показатель – от +21 °C о +24 °C. Если она не киснет, вероятно, проблема в обратном – в холоде квашение замедляется. Но есть и другие ошибки, которые сведут на «нет» все ваши усилия.

Сколько соли класть

На 1 кг нашинкованной капусты необходимо 20-25 г соли – нейодированной, без добавок. Взвешивать ее лучше на кухонных весах, а не класть на глаз.

А вот сахар не нужен, поскольку капуста хорошо квасится и без него.

Сколько дней квасить

У небольшой партии ферментация длится около 1-2 недель, у большого объема – 3-4 недели.

Кстати, многие протыкают капусту чуть ли не ежедневно. На самом деле в этом нет необходимости, как и постоянно перемешивать содержимое банки.

Ошибки при квашении

Кусочки капусты должны находиться под рассолом, иначе могут возникнуть проблемы – например, пушистая плесень, слизь, неприятный запах. Чтобы этого избежать, плотно утрамбуйте капусту, а сверху поставьте небольшой груз.

Если же сока выделилось мало, можно добавить солевой раствор, но не обычную воду – она снизит концентрацию соли.

Не забивайте банку до верха – должно оставаться свободное место для углекислого газа, пузырьков и уровня жидкости. И не затягивайте банки крышками герметично, иначе газ не сможет выйти.