Брусчатку — в утиль: заливаю «жидкую» дорожку по-фински — без швов, не скользит после дождя и не боится морозов

Каменный ковер — это сплошное покрытие из минеральной крошки, скрепленной полиуретановой смолой.

Его кладут без швов, поэтому дорожка выглядит цельной и повторяет любые изгибы. Такой вариант все чаще противопоставляют брусчатке, у которой трава лезет между плитками. Разберитесь в нюансах, прежде чем браться за работу.

Взвесьте плюсы и минусы

Сорнякам негде расти, песок не забивается в стыки, форма — любая. Шероховатая поверхность лучше держит подошву в дождь. Но смола стоит дорого, а починить испорченный кусок сложнее, чем заменить одну плитку. Хозяйка с «ФорумХаус» пишет: «Сделали площадку у беседки — красиво, но лед зимой счищаем так же, как с плитки».

Не сэкономьте на основании

Снимите плодородный слой, выберите корни, засыпьте щебень и утрамбуйте. Для водопроницаемых составов нужен дренаж, для бетона — уклон и водоотвод. Поставьте бордюр, иначе покрытие расползется. Слабый фундамент погубит даже дорогую смесь. Садовод с «ДомДача» советует: «Сначала выложите пробный метр у входа — поймете, как ведет себя материал».

Смешивайте строго по инструкции

Дозировки у производителей разные. Крошка должна быть сухой и чистой. Соедините смолу с отвердителем, введите наполнитель, перемешайте до однородности, разровняйте гладилкой. Работайте в перчатках и респираторе, ходить по дорожке — только после отверждения.

Полезный совет

Застой воды под покрытием зимой разорвет конструкцию. Берите связующее для улицы, держите нужную толщину слоя, убирайте наледь вовремя. Начните с малой площадки и проверьте результат после сезона.

Фото: Сгенерировано ИИ