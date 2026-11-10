Тосканский салат «Панцанелла»: фаворит любого стола — гости даже вилки проглотят от такой вкусноты

Рецепт национального салата

Предлагаем отойти от классических рецептов и разнообразить меню изысканным блюдом тосканской кухни, которое станет отличным дополнением к любому столу. Рецепт отличается простотой приготовления и высокими гастрономическими качествами.

Ингредиенты:

чиабатта (подсушенная) — 200 г;

томаты — 5 шт.;

огурцы — 2 шт.;

лук красный — 1 шт.;

базилик — 3 стебля;

фасоль белая (консервированная) — 1 банка;

оливки — 100 г;

масло оливковое — 4 ст. л.;

уксус бальзамический — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте чиабатту кубиками, сбрызните оливковым маслом и подсушите в духовом шкафу.

Подготовьте овощи: томаты и огурцы нарежьте дольками, лук — полукольцами. Смешайте овощную основу с фасолью, оливками и подготовленным хлебом.

Для заправки взбейте венчиком масло, уксус и специи, добавьте полученную смесь и базилик в салатник. Перед подачей охлаждайте блюдо в течение 30 минут. Итальянский салат готов к сервировке.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Для «Шубы» беру только селедку-«мальчика» — гораздо вкуснее, жирнее и мясистее «девочки»: как отличить.

Овощные крокеты по-маньчжурски: рецепт вкусного и полезного блюда на ужин – понравится всем.