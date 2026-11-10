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Тосканский салат «Панцанелла»: фаворит любого стола — гости даже вилки проглотят от такой вкусноты

Опубликовано: 10 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Тосканский салат «Панцанелла»: фаворит любого стола — гости даже вилки проглотят от такой вкусноты
Тосканский салат «Панцанелла»: фаворит любого стола — гости даже вилки проглотят от такой вкусноты
Городовой ру
Рецепт национального салата

Предлагаем отойти от классических рецептов и разнообразить меню изысканным блюдом тосканской кухни, которое станет отличным дополнением к любому столу. Рецепт отличается простотой приготовления и высокими гастрономическими качествами.

Ингредиенты:

  • чиабатта (подсушенная) — 200 г;
  • томаты — 5 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • базилик — 3 стебля;
  • фасоль белая (консервированная) — 1 банка;
  • оливки — 100 г;
  • масло оливковое — 4 ст. л.;
  • уксус бальзамический — 1 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте чиабатту кубиками, сбрызните оливковым маслом и подсушите в духовом шкафу.

Подготовьте овощи: томаты и огурцы нарежьте дольками, лук — полукольцами. Смешайте овощную основу с фасолью, оливками и подготовленным хлебом.

Для заправки взбейте венчиком масло, уксус и специи, добавьте полученную смесь и базилик в салатник. Перед подачей охлаждайте блюдо в течение 30 минут. Итальянский салат готов к сервировке.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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