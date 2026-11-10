Тосканский салат «Панцанелла»: фаворит любого стола — гости даже вилки проглотят от такой вкусноты

Предлагаем отойти от классических рецептов и разнообразить меню изысканным блюдом тосканской кухни, которое станет отличным дополнением к любому столу. Рецепт отличается простотой приготовления и высокими гастрономическими качествами.
Ингредиенты:
- чиабатта (подсушенная) — 200 г;
- томаты — 5 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- базилик — 3 стебля;
- фасоль белая (консервированная) — 1 банка;
- оливки — 100 г;
- масло оливковое — 4 ст. л.;
- уксус бальзамический — 1 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте чиабатту кубиками, сбрызните оливковым маслом и подсушите в духовом шкафу.
Подготовьте овощи: томаты и огурцы нарежьте дольками, лук — полукольцами. Смешайте овощную основу с фасолью, оливками и подготовленным хлебом.
Для заправки взбейте венчиком масло, уксус и специи, добавьте полученную смесь и базилик в салатник. Перед подачей охлаждайте блюдо в течение 30 минут. Итальянский салат готов к сервировке.
Фото сгенерировано ИИ
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