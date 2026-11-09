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Овощные крокеты по-маньчжурски: рецепт вкусного и полезного блюда на ужин – понравится всем

Опубликовано: 9 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Овощные крокеты по-маньчжурски: рецепт вкусного и полезного блюда на ужин – понравится всем
Овощные крокеты по-маньчжурски: рецепт вкусного и полезного блюда на ужин – понравится всем
Городовой ру
Рецепт китайских шариков

Зачастую возникает потребность разнообразить вечернее меню оригинальными блюдами. Овощные крокеты представляют собой сбалансированное и питательное блюдо.

Ингредиенты

Овощная основа:

  • капуста (белокочанная или краснокочанная) — 100 г;
  • морковь — 60–70 г;
  • болгарский перец — 40 г;
  • зеленый лук — 2–3 стебля;
  • мука пшеничная — 2 ст. л.;
  • крахмал кукурузный — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — по вкусу.

Соус:

  • болгарский перец — 0,5 шт.;
  • перец чили — 2 шт.;
  • вода — 250 мл + 2 ст. л.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • имбирь — 1 небольшой кусочек;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • кетчуп — 1 ст. л;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • острый соус чили — 2 ч. л.;
  • рисовый или яблочный уксус — 1 ч. л.;
  • сахарный песок — 0,5 ч. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • зеленый лук — несколько стеблей.

Технология приготовления:

Морковь натереть на крупной терке; капусту, сладкий перец и зеленый лук мелко нарубить либо измельчить в блендере. В полученную массу добавить муку, 1 ст. л. кукурузного крахмала (при необходимости дозировку крахмала можно увеличить для обеспечения формоустойчивости), соль и перец; тщательно перемешать до однородной консистенции.

Смазав руки растительным маслом, сформировать заготовки в форме шариков. Обжаривать изделия во фритюре порциями, после чего выложить на бумажные полотенца для удаления излишков жира. Для приготовления соуса измельчить перец, чеснок и имбирь. Пассеровать овощи в течение нескольких минут, добавить соевый соус, кетчуп и соус чили. Перемешать смесь, влить 250 мл воды и довести до готовности.

Разведите одну столовую ложку крахмала в двух столовых ложках воды и введите полученную смесь в соус. Добавьте соль, сахар, черный перец и уксус, затем прогрейте массу в течение нескольких минут до состояния легкого загустения.

Переложите овощные шарики в соус и тщательно перемешайте, обеспечив полное покрытие ингредиентов подливой. Перед подачей декорируйте блюдо рубленым зеленым луком. Желаем приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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