Никаких погодных кульбитов: Петербург ждут предсказуемые сырость и ветер — синоптики раскрыли детали

Как будет меняться обстановка в течение суток

Ноябрь в Петербурге редко балует солнцем, и 10‑е число не станет исключением: день выдастся пасмурным и сырым. По данным синоптиков, резких скачков температуры не предвидится, но сочетание ветра, осадков и падающего давления сделает погоду ощутимо прохладной.

Общая картина дня

По сведениям Северо‑Западного УГМС, 10 ноября в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Температура днём удержится в диапазоне +4…+6 °C, ветер — юго‑западный и западный, умеренный, с порывами.

Атмосферное давление продолжит снижаться — это может сказаться на самочувствии чувствительных к погоде людей. Световой день окажется коротким: солнце взойдёт около 08:43, а скроется за горизонтом уже в 16:41.

Как будет меняться погода по времени

Утро и день пройдут примерно в одном температурном режиме — около +4…+6 °C, вероятен мелкий дождь. К вечеру похолодает до +1…+3 °C, небо останется затянутым, а ближе к ночи возможен переход осадков в мокрый снег. В ночные часы температура приблизится к нулю — 0…+1 °C, влажность поднимется до 90–97 %, что усилит ощущение сырости.

Что пригодится в этот день: простые советы

Чтобы день не испортила непогода, стоит:

взять с собой зонт или дождевик — осадки вероятны в любое время суток;

надеть непромокаемую обувь — из‑за дождя и мокрого снега тротуары могут быть скользкими;

выбрать многослойную одежду — так проще подстроиться под перепады температуры между улицей и помещениями;

учитывать короткий световой день — лучше заранее продумать маршрут и заложить время на дорогу при слабом освещении.

Так получится спокойно пережить сырой ноябрьский день и не зависеть от капризов погоды.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге собираются увеличить налоги предпринимателям малого бизнеса.