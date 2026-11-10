Городовой / Новости Петербурга / Никаких погодных кульбитов: Петербург ждут предсказуемые сырость и ветер — синоптики раскрыли детали

Никаких погодных кульбитов: Петербург ждут предсказуемые сырость и ветер — синоптики раскрыли детали

Опубликовано: 10 ноября 2026 07:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Никаких погодных кульбитов: Петербург ждут предсказуемые сырость и ветер — синоптики раскрыли детали
фото Global Look Press
Как будет меняться обстановка в течение суток

Ноябрь в Петербурге редко балует солнцем, и 10‑е число не станет исключением: день выдастся пасмурным и сырым. По данным синоптиков, резких скачков температуры не предвидится, но сочетание ветра, осадков и падающего давления сделает погоду ощутимо прохладной.

Общая картина дня

По сведениям Северо‑Западного УГМС, 10 ноября в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Температура днём удержится в диапазоне +4…+6 °C, ветер — юго‑западный и западный, умеренный, с порывами.

Атмосферное давление продолжит снижаться — это может сказаться на самочувствии чувствительных к погоде людей. Световой день окажется коротким: солнце взойдёт около 08:43, а скроется за горизонтом уже в 16:41.

Как будет меняться погода по времени

Утро и день пройдут примерно в одном температурном режиме — около +4…+6 °C, вероятен мелкий дождь. К вечеру похолодает до +1…+3 °C, небо останется затянутым, а ближе к ночи возможен переход осадков в мокрый снег. В ночные часы температура приблизится к нулю — 0…+1 °C, влажность поднимется до 90–97 %, что усилит ощущение сырости.

Что пригодится в этот день: простые советы

Чтобы день не испортила непогода, стоит:

  • взять с собой зонт или дождевик — осадки вероятны в любое время суток;
  • надеть непромокаемую обувь — из‑за дождя и мокрого снега тротуары могут быть скользкими;
  • выбрать многослойную одежду — так проще подстроиться под перепады температуры между улицей и помещениями;
  • учитывать короткий световой день — лучше заранее продумать маршрут и заложить время на дорогу при слабом освещении.

Так получится спокойно пережить сырой ноябрьский день и не зависеть от капризов погоды.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге собираются увеличить налоги предпринимателям малого бизнеса.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Цемент – прошлый век, мастера используют заменитель бетона: без грязи, пыли и лишних затрат Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное