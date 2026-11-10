Почему сыпать манку в кипяток – ошибка: как вкусно приготовить манную кашу

Если вы не любите манку, скорее всего, вы ее неправильно готовили.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- манка – 4 ст. л.;
- холодное молоко – 300 мл;
- ванильный сахар – ¼ ч. л.;
- сахар;
- соль.
Именно холодное молоко поможет манке лучше разбухнуть, и вы сможете контролировать текстуру каши.
Способ приготовления
Влейте в небольшой ковшик молоко, посолите, добавьте ванильный сахар и манку, после чего варите ее на умеренном огне, непрерывно помешивая венчиком, чтобы не было комков. Доведите до кипения, поставьте огонь на минимальный и варите не больше 5-ти минут. Помешивайте кашу постоянной – до тех пор, пока она не станет густой.
Переложите кашу по тарелкам и посыпьте ее сахаром. При необходимости добавьте в манку кусочек сливочного масла, фрукты, ягоды, семена или орехи.