Городовой / Новости Петербурга / Почему сыпать манку в кипяток – ошибка: как вкусно приготовить манную кашу

Почему сыпать манку в кипяток – ошибка: как вкусно приготовить манную кашу

Опубликовано: 10 ноября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Почему сыпать манку в кипяток – ошибка: как вкусно приготовить манную кашу
Почему сыпать манку в кипяток – ошибка: как вкусно приготовить манную кашу
Городовой ру
Вкусная манная каша, как у бабушки – идеальный вариант на завтрак.

Если вы не любите манку, скорее всего, вы ее неправильно готовили.

Ингредиенты

Вам потребуется:

  • манка – 4 ст. л.;
  • холодное молоко – 300 мл;
  • ванильный сахар – ¼ ч. л.;
  • сахар;
  • соль.

Именно холодное молоко поможет манке лучше разбухнуть, и вы сможете контролировать текстуру каши.

Способ приготовления

Влейте в небольшой ковшик молоко, посолите, добавьте ванильный сахар и манку, после чего варите ее на умеренном огне, непрерывно помешивая венчиком, чтобы не было комков. Доведите до кипения, поставьте огонь на минимальный и варите не больше 5-ти минут. Помешивайте кашу постоянной – до тех пор, пока она не станет густой.

Переложите кашу по тарелкам и посыпьте ее сахаром. При необходимости добавьте в манку кусочек сливочного масла, фрукты, ягоды, семена или орехи.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Цемент – прошлый век, мастера используют заменитель бетона: без грязи, пыли и лишних затрат Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное