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Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая

Опубликовано: 12 ноября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая
Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая
Городовой ру
Пришла пора отправить старую сетку рабицу на обустройство птичьих загонов или подвязку кустарников.

На смену ей пришли прочные модульные панели и ламели с Ozon – с ними вы своими руками поставите на участке отличный забор всего за пару дней.

Преимущества конструкции

3D-панели с V-образными ребрами жесткости, ламели жалюзи и древесно-полимерный композит продаются в виде готовых сборных комплектов. Сварные панели устойчивы к ударам и снеговой нагрузке. Защитный слой защитит панели от коррозии минимум на 15 лет.

Панели производятся в изысканных оттенках – темный шоколад, антрацит, графит. Растения вдоль забора не будут лишены солнечного света и воздуха, в отличие от профнастила.

Как собирать модульные секции

Сборка простая – по аналогии с конструктором. Для фиксации панелей можно использовать готовые крепежные хомуты, скобы или прижимные планки с неразборными гайками.

Если грунт у вас пучинистый, заглубите столбы ниже уровня промерзания с точечным бетонированием или забутовкой щебнем фракции 20-40 мм. Навесьте панели на опоры с зазором около 5 см от уровня почвы – нижний край не должен доставать до талых вод и мокрой травы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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