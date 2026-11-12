Деревья-насосы: что посадить рядом с выгребной ямой и на подтопляемом участке — совет агронома Викулова

Сырой участок можно не осушать дренажем, а засадить деревьями, которые выпивают лишнюю воду.

Агроном Владимир Викулов назвал породы, работающие как живые насосы. Но у каждого есть нюанс — корни, пух или аромат.

Топ деревьев-осушителей

Тополь забирает до 900 литров в сутки. Его лучше сажать за оградой, иначе он отнимет воду у всех остальных. Берёза тянет около 200 литров в день, ель — до 300. Дуб набирает от 250 до 600 литров в зависимости от размера. Черёмуха — 150–200 литров и вдобавок красиво цветёт.

Викулов также советует крушину: она хорошо сушит почву и редко упоминается в популярных списках. Из плодовых подойдут вишня и яблоня, из декоративных — разные виды ивы.

Когда сажать и куда не стоит

Лучшее время — ранняя весна или с сентября до ноября. Растения в контейнерах приживаются почти в любой сезон. Эксперты советуют: сажайте подальше от фундамента и коммуникаций. Корни берёзы, дуба и ели мощные и со временем могут повредить постройки.

Лайфхак: если участок не сырой, а вы всё равно хотите иву для красоты, учтите — она будет тянуть воду у соседних растений. Один дачник прямо предупредил: «Ива это растение для участков, которые затапливает. Иначе она может просто пить все, что вы будете давать на все растения».

Черёмуха: красиво, но с запахом

Черёмуха осушает и цветёт, но её аромат у чувствительных людей вызывает головную боль. Если в семье есть такие — выбирайте что-то другое. Тополь тоже не идеален: пух. Викулов советует брать мужские формы — они почти не пылят.

Лайфхак: у ивы есть декоративные сорта для небольших участков — «Свердловская извилистая» или «Водопад» с поникающими ветвями. Они не вырастают гигантами и справляются с сыростью не хуже диких форм.

Вывод

Деревья-осушители работают, но не мгновенно: эффект станет заметен через пару лет. Посадите одно-два подходящих дерева подальше от дома — и сырость постепенно уйдёт. Если вода стоит постоянно, без дренажа всё равно не обойтись.