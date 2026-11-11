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Котлеты «отдыхают»: всеми забытое блюдо возвращается вновь — готовим стожки

Опубликовано: 11 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Котлеты «отдыхают»: всеми забытое блюдо возвращается вновь — готовим стожки
Котлеты «отдыхают»: всеми забытое блюдо возвращается вновь — готовим стожки
Городовой ру
Готовим забытое блюдо 

Сегодня мы рассмотрим рецепт традиционного русского блюда «Стожки» — оригинальных мясных биточков с начинкой, сочетающих в себе полноценный гарнир и основное блюдо, не требующих при этом сложных навыков приготовления.

Ингредиенты:

  • Фарш (на выбор) — 500 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • картофельное пюре — 300 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • сметана, соль, специи — по вкусу.

Технология приготовления:

В фарш необходимо добавить яйцо, соль и специи, после чего тщательно перемешать массу. Шампиньоны следует промыть, нарезать слайсами и обжарить вместе с луком. Также следует подготовить отварные рубленые яйца, тертый сыр и картофельное пюре.

Из подготовленного фарша сформируйте плоские заготовки с углублением по центру и смажьте их сметаной. Разместите изделия на противне, заполните углубления слоями картофельного пюре, грибной смеси и яиц, завершив формирование посыпанием тертым сыром. Запекайте блюдо в духовом шкафу при температуре 200 °C в течение 30 минут.

Оптимальным вариантом сервировки станет подача блюда с гарниром из овощей. Желаем вам приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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