Котлеты «отдыхают»: всеми забытое блюдо возвращается вновь — готовим стожки

Готовим забытое блюдо

Сегодня мы рассмотрим рецепт традиционного русского блюда «Стожки» — оригинальных мясных биточков с начинкой, сочетающих в себе полноценный гарнир и основное блюдо, не требующих при этом сложных навыков приготовления.

Ингредиенты:

Фарш (на выбор) — 500 г;

шампиньоны — 300 г;

картофельное пюре — 300 г;

твердый сыр — 100 г;

яйца — 1 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

сметана, соль, специи — по вкусу.

Технология приготовления:

В фарш необходимо добавить яйцо, соль и специи, после чего тщательно перемешать массу. Шампиньоны следует промыть, нарезать слайсами и обжарить вместе с луком. Также следует подготовить отварные рубленые яйца, тертый сыр и картофельное пюре.

Из подготовленного фарша сформируйте плоские заготовки с углублением по центру и смажьте их сметаной. Разместите изделия на противне, заполните углубления слоями картофельного пюре, грибной смеси и яиц, завершив формирование посыпанием тертым сыром. Запекайте блюдо в духовом шкафу при температуре 200 °C в течение 30 минут.

Оптимальным вариантом сервировки станет подача блюда с гарниром из овощей. Желаем вам приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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