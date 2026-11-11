Копим стеклотару зимой всей семьей — весной соберем клумбу, что заиграет на солнце: бордюр затмит соседский забор

Как сделать клумбу из стеклянных бутылок

Пустые стеклянные бутылки не нужно выбрасывать, так как они могут пригодиться на даче. Из них получится сделать бордюр для клумбы. Если подобрать емкости из разноцветного стекла, то они будут красиво играть на солнце, превращая обычную клумбу в арт-объект.

Подготовка бутылок и места

Лучше всего использовать бутылки одинакового размера, но разных цветов. Прозрачные емкости стоит наполнить песком, небольшими камнями. Тщательно вымойте все бутылки, удалите наклейки.

Подберите нужную форму для цветника, разметьте контур с помощью деревянных палочек или камешков.

Установка бутылок

По контуру выкопайте траншею глубиной на 10-15 см больше высоты бутылки до горлышка. На дно насыпьте песок для выравнивания поверхности. Переверните стеклянные емкости, начните их установку, вдавливая каждое горлышко в грунт. Бутылки должны располагаться рядом друг с другом, поэтому убедитесь в отсутствии пропусков.

Заполните траншею землей, утрамбуйте ее ногами или инструментом. От этого будет зависеть прочность конструкции.

Наполнение клумбы

Лучше всего выбирать для клумбы почвопокровники и невысокие растения. Отличным вариантом станут настурции, бархатцы, лобелия, портулак, алиссум, очитки.

В центре клумбы можно высадить декоративный лук, кустовую розу или георгин. Важно не закрывать цветами бутылочный бордюр, ведь он должен всегда оставаться на виду, сообщает leplants.ru.

Рекомендация

Используйте для клумбы только целые бутылки, которые не имеют никаких повреждений. Также в каждую емкость можно вставить светодиодные фонарики, из-за чего цветник станет особенно волшебным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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