Беру йогурт и чуток муки: жарю венгерские лангоши — пышные лепешки с чесноком и сыром, вкуснее любых пирожков

Как приготовить венгерские лангоши

Любителям горячей выпечки стоит обязательно попробовать венгерские лангоши. Эти лепешки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Сверху выпечка покрыта сметаной, чесноком и сыром. Для рецепта не нужна даже скалка, так как тесто растягивается руками.

Что понадобится

Мука - 300 г; йогурт без сахара - 200 г; куриное яйцо - 1 штука; разрыхлитель - 1 чайная ложка; соль - ½ чайной ложки.

Для подачи: сыр - 100 г; сметана - 3 столовые ложки; чеснок - 2 зубчика; зелень - для украшения.

Приготовление

Взбейте яйца с йогуртом и солью. Добавьте муку, разрыхлитель и замесите мягкое тесто. Дайте ему постоять 10 минут, после чего поделите на пять одинаковых частей.

Каждую лепешку растяните руками - она должна получиться пышной по краям. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте каждую лепешку до румяности.

Измельчите чеснок, смешайте со сметаной. Выложите на горячие лепешки соус, посыпьте сверху натертым сыром и измельченной зеленью. Подавайте к столу в теплом виде, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пробовала венгерские лангоши в ресторане, после чего стала делать их сама. В рецепте нет ничего сложного, а получается очень вкусно. Готовые лепешки можно поставить в духовку на пару минут, что позволит сыру лучше расплавиться.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Сытнее драников, проще беляшей: сибирские «журунчики» из картофеля с фаршем на сковороде - вкуснотища

Пирог из творога и изюма: нежный внутри, румяный сверху и из самых простых продуктов — вкуснота к чаю

До одури вкусные: жарю ароматные гренки без молока — завтрак с золотистой корочкой за 10 минут