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Новая машина тоже боится морозов: перед зимой даже свежему автомобилю нужна проверка трех элементов

Опубликовано: 11 ноября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Новая машина тоже боится морозов: перед зимой даже свежему автомобилю нужна проверка трех элементов
Новая машина тоже боится морозов: перед зимой даже свежему автомобилю нужна проверка трех элементов
Городовой ру
Что проверить в авто перед зимой

Принято считать, что с новым автомобилем не может возникнуть проблем зимой, но это не так. Даже такое авто не имеет иммунитета к заморозкам и холодам. Технический директор сети автосервисов Никита Родионов советует провести техническую проверку авто прямо сейчас. Что потребуется сделать?

Электрика

Слабым местом любого автомобиля зимой является аккумулятор. Он может давать слабый ток даже в том случае, когда машина долго не заводилась. Если замечены проблемы с АКБ, то не стоит его сразу менять. Есть вероятность, что причина заключается в слабом соединении и загрязнении клемм.

Теплообмен и жидкости

Для системы охлаждения большое значение имеет уровень жидкости, температура замерзания антифриза и герметичность контура. Не нужно полагаться на цвет жидкости, а также пытаться их смешивать.

Большое значение имеет и вязкость моторного масла. Нужно выбирать именно то, которое подходит под погодные условия, двигатель и спецификацию производителя, сообщает pravda.ru.

Обзор

Важно не забыть проверить узлы обзора. Летнюю “омывайку” следует заменить на зимний вариант, при этом нужно убедиться, что форсунки работают. Также большое значение имеет состояние стеклоочистителей. Это станет последним этапом проверки.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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