Городовой / Новости Петербурга / Циклон приближается: синоптики изменили прогноз погоды для Петербурга и области

Циклон приближается: синоптики изменили прогноз погоды для Петербурга и области

Опубликовано: 12 ноября 2026 07:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Циклон приближается: синоптики изменили прогноз погоды для Петербурга и области
фото Global Look Press
Чего ждать от четверга и как не продрогнуть посреди «плюсовых» значений

Ноябрь в Петербурге любит играть с ожиданиями: на календаре уже глубокая осень, а температура будто не хочет прощаться с октябрём. 12 числа в городе потеплеет до +3…+5 градусов — но это только цифры. Ветер и сырость сделают погоду куда менее дружелюбной.

Что покажет термометр и что почувствует человек

Ночью в Петербурге будет около 0…+1 градуса, днём — обещанные +3…+5. Однако из‑за южного ветра (3–5 м/с, к ночи усилится) реальная «температура по ощущениям» упадёт до −2…−3 градусов.

Небо останется плотно затянутым облаками, местами возможны осадки — не обильные, но вполне способные намочить одежду. Давление держится на уровне 749 мм рт. ст., к вечеру начнёт понемногу снижаться.

Ленобласть: мокрый сценарий

В области картина ещё менее уютная: североатлантический циклон принесёт дождь, а на востоке — дождь с мокрым снегом. Ночью температура там будет колебаться от −2 до +3 градусов, днём — от 0 до +4.

С утра на дорогах вероятна гололедица: даже тонкий слой наледи делает покрытие коварным, особенно на мостах и съездах.

Погода в этот день не собирается бить рекорды, но и расслабляться не даёт: сочетание сырости, ветра и скользких дорог требует обычной городской осторожности. А вот на пятницу лучше заложить «погодный запас» — циклон обещает добавить осадков и динамики.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему зимы в России становятся все более непредсказуемыми и «нервными».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Заменила бархатцы более полезным цветком — тотальная защита огорода от тли, клещей и других вредителей Перейти 12 ноября 2026
В Петербурге готовое жилье стоит в два раза больше, чем по стране в целом Перейти 12 ноября 2026
Синоптики скорректировали прогноз на зиму: к чему готовиться жителям России Перейти 12 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заменила бархатцы более полезным цветком — тотальная защита огорода от тли, клещей и других вредителей Новости Петербурга
В Петербурге готовое жилье стоит в два раза больше, чем по стране в целом Новости Петербурга
Синоптики скорректировали прогноз на зиму: к чему готовиться жителям России Новости Петербурга
Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая Новости Петербурга
Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное