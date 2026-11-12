Циклон приближается: синоптики изменили прогноз погоды для Петербурга и области

Чего ждать от четверга и как не продрогнуть посреди «плюсовых» значений

Ноябрь в Петербурге любит играть с ожиданиями: на календаре уже глубокая осень, а температура будто не хочет прощаться с октябрём. 12 числа в городе потеплеет до +3…+5 градусов — но это только цифры. Ветер и сырость сделают погоду куда менее дружелюбной.

Что покажет термометр и что почувствует человек

Ночью в Петербурге будет около 0…+1 градуса, днём — обещанные +3…+5. Однако из‑за южного ветра (3–5 м/с, к ночи усилится) реальная «температура по ощущениям» упадёт до −2…−3 градусов.

Небо останется плотно затянутым облаками, местами возможны осадки — не обильные, но вполне способные намочить одежду. Давление держится на уровне 749 мм рт. ст., к вечеру начнёт понемногу снижаться.

Ленобласть: мокрый сценарий

В области картина ещё менее уютная: североатлантический циклон принесёт дождь, а на востоке — дождь с мокрым снегом. Ночью температура там будет колебаться от −2 до +3 градусов, днём — от 0 до +4.

С утра на дорогах вероятна гололедица: даже тонкий слой наледи делает покрытие коварным, особенно на мостах и съездах.

Погода в этот день не собирается бить рекорды, но и расслабляться не даёт: сочетание сырости, ветра и скользких дорог требует обычной городской осторожности. А вот на пятницу лучше заложить «погодный запас» — циклон обещает добавить осадков и динамики.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему зимы в России становятся все более непредсказуемыми и «нервными».