Даже в Сибири никогда не пробовали таких пельменей — тесто ни разу не прилипнет к рукам, а начинка будет очень сочная

Пельмени являются популярным продуктом, который зачастую присутствует в рационе большинства потребителей благодаря вариативности способов приготовления. Ключевым фактором качества блюда выступает технология приготовления теста, алгоритм которой представлен ниже.
Ингредиенты:
- Пшеничная мука — 3 стакана;
- кипяток — 1 стакан;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- фарш — 500 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- ледяная вода, соль, черный перец — по вкусу.
Технология приготовления:
Подготовка начинки: в фарш добавить измельченный лук, соль и перец. Для обеспечения сочности влить небольшое количество ледяной воды и тщательно перемешать массу до однородной консистенции.
Приготовление теста: соединить яйцо с мукой, постепенно влить кипяток. Тщательно вымешать, соблюдая технику безопасности при работе с горячими ингредиентами.
Формовка и термическая обработка: раскатать тесто, сформировать заготовки с помощью формы, слепить пельмени и сразу отварить.
Фото сгенерировано ИИ
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