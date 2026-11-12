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Даже в Сибири никогда не пробовали таких пельменей — тесто ни разу не прилипнет к рукам, а начинка будет очень сочная

Опубликовано: 12 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Даже в Сибири никогда не пробовали таких пельменей — тесто ни разу не прилипнет к рукам, а начинка будет очень сочная
Даже в Сибири никогда не пробовали таких пельменей — тесто ни разу не прилипнет к рукам, а начинка будет очень сочная
Городовой ру
Рецепт идеальных пельменей

Пельмени являются популярным продуктом, который зачастую присутствует в рационе большинства потребителей благодаря вариативности способов приготовления. Ключевым фактором качества блюда выступает технология приготовления теста, алгоритм которой представлен ниже.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 3 стакана;
  • кипяток — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • фарш — 500 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • ледяная вода, соль, черный перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Подготовка начинки: в фарш добавить измельченный лук, соль и перец. Для обеспечения сочности влить небольшое количество ледяной воды и тщательно перемешать массу до однородной консистенции.

Приготовление теста: соединить яйцо с мукой, постепенно влить кипяток. Тщательно вымешать, соблюдая технику безопасности при работе с горячими ингредиентами.

Формовка и термическая обработка: раскатать тесто, сформировать заготовки с помощью формы, слепить пельмени и сразу отварить.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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