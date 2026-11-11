В СССР хозяйки всегда добавляли сахар в макароны: вот зачем это нужно — попробовав раз, других не захочется

В советский период хозяйки обладали навыками в создании качественных и питательных блюд, зачастую совершенствуя даже базовые рецепты. Одной из таких кулинарных практик, позволяющих придать привычному гарниру новые вкусовые оттенки, является карамелизация макаронных изделий с использованием сахара.
Необычную технологию разъяснила пекарь Юлия Архипова.
Алгоритм приготовления прост. Предварительно отварите макароны до готовности с последующим их просушиванием и кратковременным охлаждением. Далее необходимо обжарить продукт на сливочном масле в течение пяти минут.
На завершающем этапе следует добавить одну столовую ложку сахара и продолжить обжарку до формирования характерной золотистой корочки. Такой рецепт является эффективным способом разнообразить домашнее меню.
Фото сгенерировано ИИ
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