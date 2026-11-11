Не сорт, а трудоголик: «шпарит» зеленцы как огуречный завод – даже в поганое лето

Не сорт, а «ломовая лошадь»

В преддверии посевного сезона многие дачники продолжают процесс выбора оптимальных сортов. Особого внимания заслуживает сорт «Изумруд».

К важным преимуществам сорта относится ранний срок созревания: период вегетации составляет 65–70 дней. Плоды массой 100–150 г характеризуются удлиненной цилиндрической формой и ярко-зеленым окрасом. Сорт востребован благодаря гладкой поверхности с минимальной бугристостью.

Длина плодов достигает 15–20 см, при этом они обладают высокими вкусовыми характеристиками и отсутствием горечи. Важным преимуществом является выраженная устойчивость к мучнистой росе, что существенно снижает риски потери урожая.

Сорт адаптирован для культивирования как в открытом, так и в защищенном грунте. Высокая продуктивность сорта позволяет достигать показателей урожайности до 24 кг/м².

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