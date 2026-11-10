Больше не варю овощи часами: применяю лайфхак шеф-поваров — готовы уже через 5 минут, и посуда чистая

Лайфхак по варке овощей

Термическая обработка овощей целиком традиционным способом занимает довольно длительное время. И зачастую приводит к образованию трудноудаляемого налета на кухонной посуде. Эксперт по домоводству Светлана Серебрякова предлагает метод, позволяющий облегчить процесс приготовления свеклы, моркови и картофеля, сохранив при этом чистоту посуды.

Предварительно промытые овощи необходимо надрезать, поместить в полиэтиленовый пакет, герметично зафиксировать и подвергнуть термической обработке в микроволновой печи в течение 5 минут при максимальной мощности.

Этот подход позволяет сократить временные затраты и сохранить вкусовые качества продуктов, обеспечивая при этом надлежащую чистоту кухонного инвентаря.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Для «Шубы» беру только селедку-«мальчика» — гораздо вкуснее, жирнее и мясистее «девочки»: как отличить.

Горячая или холодная: какую воду из-под крана можно использовать для приготовления пищи — в спорах поставлена точка.