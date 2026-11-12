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Самое сильное русское имя для мальчика: означает «Защитник людей», его носили цари и классики - и в 2026 году его всё равно выбирают

Опубликовано: 12 ноября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Самое сильное русское имя для мальчика: означает «Защитник людей», его носили цари и классики - и в 2026 году его всё равно выбирают
Самое сильное русское имя для мальчика: означает «Защитник людей», его носили цари и классики - и в 2026 году его всё равно выбирают
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Александр – имя, за которым стоят мужественность, защита и надежность.

В 2023 году в Москве оно стало вторым по популярности.

Происхождение

Считается, что первый носитель имени – греческий правитель, царь Трои, Алаксандус. Впервые оно было упомянуто в договоре в 1280 г. до н. э. с царем Муваталли II. Имя произошло от греческих корней alexō («защищать») и anēr («мужчина»).

Характер Александра

Александр по натуре лидер, который стремится к победе. Это волевой человек, решительный и выносливый, общительный, однако в глубине души он ранимый и чувствительный – для него важна поддержка окружающих.

Александр не переносит конфликтных ситуаций, давления и манипуляций.

В детстве Саши любопытны, мечтательны, общительны, заводят друзей в любых компаниях. В юности они становятся более серьезными и основательными. Во взрослой жизни Александры самостоятельны и надежны. В карьере они предпочитают быть руководителями или открывают свой бизнес.

Известные Александры

Александр Македонский – царь Македонии, великий полководец, который создал мировую державу и распространил греческую культуру по всему миру.

Александр Невский – князь новгородский, великий князь киевский, великий князь владимирский, полководец. В 2008 году его выбрали «именем России», поскольку он сыграл важнейшую роль в один из самых трудных периодов в русской истории.

Александр Суворов – полководец, которых из всех битв выходил победителем.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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