Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая

Ягоды жимолости вполне могут быть крупными, и доказательством этому выступает сорт Бакчарский великан от сибирских коллекционеров.

Он даст урожай крупных вытянутых ягод – мягких, сочных, кисло-сладких и без горечи.

Описание сорта

Ягоды вырастают 4 см в длину и 1,5 см в ширину. Масса в среднем составляет 1,8 г, максимум – 2,5 г.

Высота куста составляет около 1,8 м. Крона раскидистая, однако не густая, поэтому вам не придется мучиться при сборе урожая.

При должном уходе с одного взрослого куста вы соберете 4,5 кг ягод. В среднем урожай составил 2,5 кг.

Сроки созревания – средние. Ягоды поспеют уже в июне, но не одновременно – урожай вы будете собирать несколько раз за сезон.

Бакчарский великан спокойно переносит даже самые суровые зимы.

Особенности

Рядом с Бакчарским великаном рекомендуется посадить кусты-опылители – Амфору, Нимфу или Гордость Бакчара. Дело в том, что этот сорт самобесплодный – для опыления ему нужны соседи. Посадите на участке 3 разных сорта с расстоянием 2 м друг от друга – так вы обеспечите перекрестное опыление.

Что любит Бакчарский великан

Растение предпочитает солнечные места, защищенные от продува. Почва должна быть плодородной и рыхлой, влажной – однако без застоев воды.

Как только вы посадите куст, как следует полейте его и замульчируйте приствольный круг. В качестве мульчи можно использовать компост или перепревшую кору, толщина слоя – 5 см.