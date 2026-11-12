Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая

Он даст урожай крупных вытянутых ягод – мягких, сочных, кисло-сладких и без горечи.
Описание сорта
Ягоды вырастают 4 см в длину и 1,5 см в ширину. Масса в среднем составляет 1,8 г, максимум – 2,5 г.
Высота куста составляет около 1,8 м. Крона раскидистая, однако не густая, поэтому вам не придется мучиться при сборе урожая.
При должном уходе с одного взрослого куста вы соберете 4,5 кг ягод. В среднем урожай составил 2,5 кг.
Сроки созревания – средние. Ягоды поспеют уже в июне, но не одновременно – урожай вы будете собирать несколько раз за сезон.
Бакчарский великан спокойно переносит даже самые суровые зимы.
Особенности
Рядом с Бакчарским великаном рекомендуется посадить кусты-опылители – Амфору, Нимфу или Гордость Бакчара. Дело в том, что этот сорт самобесплодный – для опыления ему нужны соседи. Посадите на участке 3 разных сорта с расстоянием 2 м друг от друга – так вы обеспечите перекрестное опыление.
Что любит Бакчарский великан
Растение предпочитает солнечные места, защищенные от продува. Почва должна быть плодородной и рыхлой, влажной – однако без застоев воды.
Как только вы посадите куст, как следует полейте его и замульчируйте приствольный круг. В качестве мульчи можно использовать компост или перепревшую кору, толщина слоя – 5 см.
Важно: нехватка влаги плохо сказывается на размере ягод. Хотите крупные ягоды – почаще их поливайте.