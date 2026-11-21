Огненная Коза вас похвалит: готовлю закуску «Рыжие рожки» из морковки и сыра — яркая вкуснятина на Новый год 2027
Опубликовано: 21 ноября 2026 10:22
Яркая, сочная и сытная закуска в виде конусов-рожек – отличный вариант на новогодний стол.
Еще одно преимущество – в том, что продуктов требуется минимум: только морковь, сыр и яйца.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- средняя по размеру морковь – 3 шт.;
- твердый сыр – 150 г;
- вареные яйца – 2 шт.;
- майонез – 2 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- свежая зелень для украшения;
- соль;
- перец.
Чтобы сделать вкус ярче и насыщеннее, добавьте немного паприки или лимонной цедры.
Способ приготовления
Мягкую вареную морковь мелко натрите. Сыр и яйца натрите по отдельным емкостям. Перемешайте морковь, половину сыра, яйца, чеснок и майонез, добавьте соль и перец. Поставьте массу на 10 минут в холодильник.
Увлажните руки и сформируйте конусы-рожки. Обваляйте их в оставшейся половине сыра и украсьте свежей зеленью. Вновь уберите в холодильник – на этот раз на 20 минут.
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