Молодежь Петербурга не спешит уезжать: большинство не планирует переезд в другие города и страны
Северная столица в глазах молодых выглядит как место возможностей: в рамках проекта «Это мой город» прошёл опрос петербуржцев от 14 до 35 лет, и большинство назвали его идеальным для получения образования и построения карьеры. Причём так думают не только коренные жители города, но и те, кто переехал из других регионов.
80% хотят остаться
По результатам исследования, проведённого городским комитетом по молодёжной политике, 80 % опрошенных планируют жить и работать в Петербурге. Главной гордостью города молодые люди назвали подвиг героев блокадного Ленинграда — эта память объединяет разные поколения горожан.
Город возможностей: мнения и инфраструктура
Молодые петербуржцы видят город прежде всего пространством, где можно найти единомышленников, воплотить идеи и начать своё дело.
Университеты воспринимаются не только как классические вузы, но и как научные лаборатории и творческие объединения — студенты ценят возможности для знакомств и студенческих проектов.
Городская инфраструктура это поддерживает: коворкинги, лектории, творческие площадки и молодёжные пространства.
Как город поддерживает молодёжь деньгами
Только в 2026 году на субсидии социально ориентированным НКО заложено 114,5 миллиона рублей. Конкурс «Лучший молодёжный проект Петербурга» предусматривает премии 30 победителям — по 125 тысяч рублей каждому, передает источник.
А по поручению губернатора Александра Беглова молодёжные пространства «ПРОСТО» появятся во всех районах города до конца 2027 года — сейчас в городе работает 31 молодёжный центр.
Ранее «Городовой» рассказывал о том, что жители Петербурга заметно реже стали оформлять потребительские кредиты.