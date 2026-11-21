Молодежь Петербурга не спешит уезжать: большинство не планирует переезд в другие города и страны

Почему молодежь делает ставку на Петербург и что город предлагает взамен

Северная столица в глазах молодых выглядит как место возможностей: в рамках проекта «Это мой город» прошёл опрос петербуржцев от 14 до 35 лет, и большинство назвали его идеальным для получения образования и построения карьеры. Причём так думают не только коренные жители города, но и те, кто переехал из других регионов.

80% хотят остаться

По результатам исследования, проведённого городским комитетом по молодёжной политике, 80 % опрошенных планируют жить и работать в Петербурге. Главной гордостью города молодые люди назвали подвиг героев блокадного Ленинграда — эта память объединяет разные поколения горожан.

Город возможностей: мнения и инфраструктура

Молодые петербуржцы видят город прежде всего пространством, где можно найти единомышленников, воплотить идеи и начать своё дело.

Университеты воспринимаются не только как классические вузы, но и как научные лаборатории и творческие объединения — студенты ценят возможности для знакомств и студенческих проектов.

Городская инфраструктура это поддерживает: коворкинги, лектории, творческие площадки и молодёжные пространства.

Как город поддерживает молодёжь деньгами

Только в 2026 году на субсидии социально ориентированным НКО заложено 114,5 миллиона рублей. Конкурс «Лучший молодёжный проект Петербурга» предусматривает премии 30 победителям — по 125 тысяч рублей каждому, передает источник.

А по поручению губернатора Александра Беглова молодёжные пространства «ПРОСТО» появятся во всех районах города до конца 2027 года — сейчас в городе работает 31 молодёжный центр.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что жители Петербурга заметно реже стали оформлять потребительские кредиты.