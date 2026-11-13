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Жители Петербурга заметно реже стали оформлять потребительские кредиты

Опубликовано: 13 ноября 2026 14:57
 Проверено редакцией
Городовой ру
Жители Петербурга заметно реже стали оформлять потребительские кредиты
фото Global Look Press
Почему в Петербурге кредитный спад

Октябрь показал заметное охлаждение на рынке потребкредитов, и Петербург здесь оказался впереди всех — в смысле темпов падения. Цифры от НБКИ звучат внушительно: минус 12,2% за месяц.

При этом по объёму выданных займов город уверенно держится в топ‑3 страны — значит, рынок крупный, но сейчас явно притормаживает.

Как выглядит картина по регионам

  • Петербург — падение на 12,2%, объём — 13,7 млрд рублей (третье место по стране).
  • Следом идут Москва (−10,1%), Волгоградская (−9,5%), Ленинградская (−8,9%) и Ростовская (−8,4%) области.
  • Самые устойчивые показатели — в Забайкальском крае (−0,6%), Оренбургской, Хабаровском и Краснодарском краях (от −1,1% до −2,4%).

Что стоит за цифрами

Общий объём потребкредитов по России в октябре снизился на 6,3% — с 364,9 до 342 млрд рублей. Эксперты связывают это с политикой Центробанка: высокие ставки и жёсткие лимиты по долговой нагрузке делают кредиты менее доступными.

Совет: как действовать в текущих условиях

Если планировали брать кредит, имеет смысл сначала сравнить предложения и посчитать полную стоимость займа — она заметно выросла. Лучше держать подушку безопасности и по возможности не наращивать долги: рынок сейчас явно не на стороне заёмщиков.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие станции метро Петербурга остались на бумаге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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